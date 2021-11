Anzeige

Fussball Kübler: Über Sieg reden ja, über die Champions League nein Der Freiburger Lukas Kübler will von der Champions League noch nichts wissen - einen Sieg beim FC Bayern München traut er dem Überraschungsteam der Fußball-Bundesliga aber zu.

Mail an die Redaktion Lukas Kübler beim offiziellen Fotoshooting vom SC Freiburg. Foto: Patrick Seeger/dpa

Freiburg.„Wir gehen in jedes Spiel mit dem Gefühl, dass wir es gewinnen können. Auch in München denken wir nicht: Hauptsache, nicht so viele Gegentore“, sagte der 29 Jahre alte Verteidiger dem „Kicker“ (Donnerstag). Mit großen oder veränderten Saisonzielen nach dem überragenden Start mit 22 Punkten aus zehn Spielen für die als einziges Team der Liga noch ungeschlagenen Freiburger will er sich aber nicht beschäftigen. „Wenn wir jetzt schon anfangen zu träumen - ich glaube, das geht einfach nach hinten los.“

