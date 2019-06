Kochen Küchenschätze für den Sommer Die neue Ausgabe der MZ-Serie ist draußen. Dieses Mal mit den besten mediterranen Rezepten der Oberpfalz.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Frische Kräuter, warme Sonnenstrahlen und ein kühler Rosé - nur noch ein Schälchen Antipasti fehlt jetzt für das Mittelmeer-Flair. Fotos: Daniel Pfeifer

Regensburg.Unser Regensburg wird ja manchmal als die „nördlichste Stadt Italiens“ bezeichnet. Besonders jetzt im Sommer – wenn wieder die Sonne auf ihre Donauufer herabbrennt, Studenten den Bismarckplatz mit Leben füllen und überall die Cafés ihre Sonnenschirme in die engen Altstadt-Gassen stellen. Da braucht es doch nicht viel mehr als ein Gläschen Wein, und das südländische Feeling stellt sich ein.

Obwohl, eine Sache fehlt da doch noch: Und zwar die richtige Mahlzeit, passend zu dem Gläschen Wein. Und weil es etwas teuer wird, jedes Mal ins italienische Restaurant zu gehen, ist selbstkochen angesagt! Die mediterrane Küche ist weltweit für ihre gesunden, gemüsegeprägten Gerichte bekannt. Die eine oder andere Inspiration findet sich in der neuen Ausgabe von „Meine Küchenschätze“.

Einfach bis edel



Im Juni-Heft mit dem Titel „Mediterrane Sommerküche“ sind 60 herzhafte Gerichte gesammelt, die MZ-Leser in den vergangenen Monaten eingesendet haben. Klassische italienische Salate oder Ciabatta-Backrezepte finden sich dort genauso wie Ratatouille, Türkischer Obazda oder edle Jakobsmuscheln in Safransauce. Dazu gibt es noch ein paar sommerliche Deko-Ideen und ein ganz besonderes Gewinnspiel der Velburger Kaffee-Rösterei Basilius. Mit etwas Glück kann man dort die Teilnahme an einem einzigartigen Kaffeeseminar gewinnen. Informationen finden sich im Heft.

Das Basilius-Team ist zudem mit einem eigenen Profi-Rezept in der Küchenschätze-Ausgabe vertreten. Auf Seite 43 findet sich ihr mediterraner Hackbraten: eine südländische Variation des klassischen Rezepts mit vielen frischen Kräutern und Schafskäse.

Mit einem breiten Angebot kommen auch Vegetarier im aktuellen Heft auf ihre Kosten. Die mediterrane Küche ist ja verglichen mit der eher schweren nordeuropäischen Kost geprägt von leichten Speisen und eher wenig Fleisch; zum Beispiel „Walnuss-Pastasalat mit Kichererbsen“ von MZ-Leserin Melanie Eisler aus Biburg. Die Hobbyköchin verzichtet in ihrem Alltag auf Fleisch und ist deshalb immer wieder zur mediterranen Küche hingezogen, erzählt sie. „Dort kommt man mit Gemüse und ab und zu etwas Fisch sehr weit“, weiß die Köchin.

Die Schätze aus dem Mittelmeer spielen in ihrem zweiten veröffentlichten Rezept deshalb eine große Rolle, dem leckeren fruchtig-frischen „Tomaten-Nektarinen-Salat mit Garnelen“. Die Leserin und fleißige Küchenschätze-Mitwirkende Regina Anzer aus Bechtsrieth nahm sich für ihr Rezept den eher nordischen Lachs vor und kombinierte ihn mit italienischer Pasta. Ihre „Lachsravioli mit Salbeibutter“ setzen etwas Erfahrung voraus, werden aber jeden Essensgast zum Staunen bringen. Nudelwalze oder ordentlich Muskelkraft werden zum Kochen aber vorausgesetzt!

Die insgesamt 60 Rezepte sind aufgeteilt in Antipasti, Salate, Gemüse, Fisch&Fleisch, Pizza, Pasta&Risotto sowie Desserts&Getränke. Im letzten Kapitel findet sich zum Beispiel Susanne Müllers Geheimrezept für die beliebte spanische Süßspeise „Churros“.

Sammlung aus der Region



Mehr als genug Inspiration also für die nächsten Sommermonate. Im Handel ist die Juni-Ausgabe der Küchenschätze ab jetzt zu kaufen. Die mitwirkenden Hobbyköche konnten sich schon am Mittwoch bei der traditionellen Vorstellung im Verlagshaus der Mittelbayerischen ihre Hefte abholen.

Auch für die kommende Ausgabe sind wieder die Hobbyköche aus Niederbayern und der Oberpfalz gefragt. Es wird bereits die 15. Ausgabe der erfolgreichen Kochrezept-Reihe sein. Ab August können Leser ihre Rezepte dafür einschicken. Vom Team rund um Küchenschätze-Produktmanagerin Simone Grötsch werden die Gerichte dann professionell in Szene gesetzt und wie im Profi-Kochbuch abgedruckt. Daraufhin verbreitet sich die Rezeptsammlung auch über die Region hinaus. So sind unter den über 40 Mitwirkenden dieses Mal auch zwei Köchinnen aus Franken und Sachsen-Anhalt.

Das Thema der nächsten „Meine Küchenschätze“ wird „Zucker, Zimt und Weihnachtszauber“ heißen. Dort finden sich die besten Plätzchen- und Kuchenrezepte der Oberpfalz und Niederbayerns. Aber genug davon, jetzt ist erst einmal Sommer! Zeit, die Küche Südeuropas zu erkunden. Wussten Sie eigentlich schon: Laut einer internationalen Umfrage des Instituts YouGov ist die italienische Küche weltweit die beliebteste. 84 Prozent der Befragten sind von ihr begeistert, unter den Deutschen sind es sogar 89 Prozent. Die nationale Küche Deutschlands schafft es dort übrigens leider nur auf Platz 15.

