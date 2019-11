Kochen Küchenschätze: So gut schmeckt Heimat Das neue Küchenschätze-Kochbuch „So kocht die Oberpfalz“ erscheint! Darin finden sich die leckersten Rezepte der Region.

Von Angelika Lukesch

Das sind die Rezepteinsender für das neue Küchenschätze-Kochbuch.

Regensburg.Heimat ist ein Gefühl, das sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Die Menschen und die Landschaft gehören dazu, der Dialekt, der Geruch der Luft, die Städte und Dörfer, das Glockengeläut am Sonntag, der Maibaum, die Kommunionkinder am Prangertag und eine zünftige Blasmusik.

Ganz besonders wichtig für das Heimatgefühl sind unsere Sinne, die uns signalisieren: „Da bin ich daheim, hier gehöre ich hin!“ Entscheidend sind hier der Geruchs- und der Geschmackssinn.

Liebe geht durch den Magen, heißt es, und der Geschmack der bodenständigen Oberpfälzer Gerichte rufen in uns ein starkes Heimatgefühl hervor. Es geht um Speisen, die es nur hier gibt, die die Mama, die Oma, die Uroma schon gekocht haben. Im neuen Küchenschätze-Kochbuch sind sie nachzulesen.

Rezepteinsenderin Reinhilde Sturm aus Neutraubling ist von der Grundidee der Oberpfälzer Rezeptesammlung im neuen Küchenschätze-Kochbuch sehr überzeugt: „Ich finde an der Oberpfälzer Küche die bodenständigen Gerichte so toll. Das sind Gerichte, die einem die Großmutter schon gemacht hat. Die Gerichte, die es einfach schon seit Jahrzehnten gibt, sind etwas, was man erhalten sollte. Bei meiner Großmutter gab es immer Sachen, die deftig waren und die heutzutage sonst nicht mehr auftauchen.“

Wer also gerne alte, bewährte, traditionelle, aber auch bisweilen modern abgewandelte Oberpfälzer Gerichte kochen will, kann sich im neuen Kochbuch „Meine Küchenschätze – So kocht die Oberpfalz“ eine ganze Menge an Anregungen holen. Auf 160 Seiten sind Rezepte für Suppen und Eintöpfe, Brotzeit und Salate, Fisch und Fleisch, Gemüse- und Kartoffelgerichte, Desserts und Mehlspeisen, Kuchen und Torten sowie Weihnachtsplätzchen aufgeführt.

Werfen wir doch mal einen Blick hinein und zwar gleich, weil das grade sehr aktuell ist, auf die Weihnachtsplätzchen. Da gibt es ein feines Rezept für Walnussplätzchen von Oma von Johann Baier aus Roding, einem der wenigen männlichen Rezeptegeber in diesem Buch, oder für Omas Vanillekipferl von Gabi Mooshamer aus Gailsbach, und ein leckeres Rezept für Spitzbuben von Reinhard Köhler aus Pielenhofen. Er mag dieses Rezept ganz besonders, denn, so sagt er augenzwinkernd, der Name würde auch zu ihm sehr gut passen.

Wer an die Oberpfälzer Küche denkt, dem fallen sofort die Kartoffeln ein, die Knollen, die als typisch für die hiesige bodenständige Küche angesehen werden. Im Buch finden sich zahlreiche Rezepte, die schon unseren Vorfahren ausgesprochen gut geschmeckt haben. Seien es nun Kartoffelküchlein mit gedämpftem Weißkraut von Anna Scheuerer aus Neunburg vom Wald, der Oberpfälzer Dotsch von Sieglinde Rom aus Irchenrieth oder das Hansgirgerl von Gudrun Politzki aus Neutraubling. Manchmal hat es früher in der Oberpfalz auch einfach nur eine Suppe gegeben, denn die Zeiten war nicht immer so gut wie heute. Diese Suppen waren und sind so köstlich, dass man sich daran satt essen kann. Die Leberknödelsuppe, die Brotsuppe oder die Kartoffelsuppe aus dem Buch sind Beispiele dafür.

Weil in der Oberpfalz gerne Brotzeit gemacht wird, sind auch pikante Rezepte für zwischendurch aufgelistet. Der Oberpfälzer Kartoffelsalat oder der bayerische Obazte verlocken dazu, die nächste Pause mit dieser Leckerei einzulegen.

Bei den Rezepten für Fisch und Fleisch herrschen die traditionsreichen Gerichte vor: falsches Rinderfilet, Fleischpflanzerl, Goasbratl, Krautwickerl, Rehragout, saure Zipfel und Wildschweinbraten – da ist für jedes Sonntagsessen ein Vorschlag dabei.

Bei den Mehlspeisen sind die Oberpfälzer ganz vorne mit dabei. Apfelfingernudeln, Arme Ritter, Ausgezogene, Hollerkiachl, Kaiserschmarrn und Zwetschgenrohrnudeln sind altbekannte Gerichte – im Kochbuch gibt es die modernen Rezepte dazu. Bei der großen Rezepteauswahl für Torten&Kuchen ist deutlich zu sehen, dass in der Oberpfalz die Tradition neben der Moderne steht: Rhabarber-Streusel-Kuchen und Bienenstichtorte firmieren neben Pfirsich-Maracuja- oder Milka-Herzen-Torte. In dem mit Rezepten prallgefüllten Buch „Meine Küchenschätze – so kocht die Oberpfalz“ wird die Oberpfalz kulinarisch verewigt. Wer wissen will, wie Heimat schmeckt, wird hier fündig.

