Gesundheit Kühl-Problem bei Impfstoff in Schwaben hat sich geklärt Die Probleme mit der Kühlkette bei Impfstofflieferungen in Schwaben haben sich offenbar als nicht schwerwiegend herausgestellt.

Mail an die Redaktion Der in Spritzen aufgezogene Covid-19 Pfizer-Biontech Impfstoff. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Pool/dpa/Archivbild

Augsburg.Die betroffenen Landkreise in Schwaben hätten nach Gesprächen mit der Regierung von Schwaben und dem Impfstoff-Hersteller Biontech das Signal erhalten, dass der betroffene Impfstoff problemlos verwendet und mit dem Impfen begonnen werden könne, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf dpa-Anfrage. In den Kühlboxen, in denen der Impfstoff transportiert worden war, hatte es Ungereimtheiten bei der Temperatur gegeben. Es waren Bedenken aufgekommen, ob die Kühlkette durchgehend eingehalten wurde.