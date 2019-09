Wetter Kühleres Wetter und Schneematsch: Sonne bleibt Nach den hohen Temperaturen am Wochenende wird es zu Beginn der neuen Woche deutlich kühler in Bayern.

Merken

Mail an die Redaktion Regentropfen sammeln sich auf den Blättern einer Pfingstrose. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

München.In den Alpen kann es auf einigen Gipfeln schneien, in Franken bleibt es die ganze Woche überwiegend trocken. Am Montag regnet es laut Deutschem Wetterdienst vor allem im Süden des Freistaats teils auch langanhaltend. In Franken wird es dagegen nur zeitweise nass. Die Höchstwerte liegen maximal bei 14 Grad an den Alpen und bei 23 Grad in Aschaffenburg.

Der Dienstag ist trocken, die Sonne scheint nahezu ganztägig. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in den Alpen und 25 Grad am Untermain. Am Mittwoch schaut es den Meteorologen zufolge ähnlich aus. Mit viel Sonne kann es bis zu 26 Grad warm werden.