Kirche Künftiger Landesbischof sieht Finanzen als Herausforderung Der künftige evangelische Landesbischof Christian Kopp sieht in den zahlreichen Kirchenaustritten und damit verbundenen finanziellen Einbußen eine der größten Herausforderungen seiner Kirche. Man müsse sich darüber klar werden, „was können wir jetzt noch und was nicht mehr“ sagte Kopp im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2 Radiowelt am Morgen). Darüber werde die Landessynode in Zukunft entscheiden müssen.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Christian Kopp spricht während Landessynode nach seiner Wahl zum Landesbischof. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.Der 58-jährige Kopp übernimmt das Amt des bayerischen Landesbischofs ab November von seinem Vorgänger Heinrich Bedford-Strohm. Er war am Donnerstag nach einem mehrtägigen Wahlkrimi von der Landessynode gewählt worden und will in seiner Amtszeit vor allem die Seelsorge stärken. „Wir sollten uns auf das konzentrieren, was unsere Kernaufgabe ist, da gehört als allererste Aufgabe das Kümmern um die Menschen, die Seelsorge, dazu“, sagte der Münchner Regionalbischof dem BR.