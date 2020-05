Künstler-Förderung „auf der Zielgeraden“

Anzeige

Bayern möchte Kunstschaffende aus dem Freistaat mit einem Nothilfeprogramm unterstützen.

Mail an die Redaktion Bernd Sibler (CSU) spricht während eines Interviews. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Passau.Die Corona-Unterstützung für Bayerns Künstler ist nach Aussage von Kunstminister Bernd Sibler (CSU) „auf der Zielgeraden“. Derzeit arbeiteten Programmierer noch an der Online-Antragsstellung, sagte Sibler der „Passauer Neuen Presse“ (Freitag). „Ich will, dass unsere bayerischen Künstlerinnen und Künstler in der nächsten Woche ihren Antrag stellen können.“ Bis zu 1000 Euro monatlich über drei Monate könnten mit dem Nothilfeprogramm zur Verfügung gestellt werden, insgesamt 90 Millionen Euro.

Die Rückkehr zum normalen Kulturbetrieb werde langwierig, fügte der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz hinzu. „Ein erster Schritt ist mit der Öffnung der Museen, der Ausstellungshäuser, der Bibliotheken und dem Einzelunterricht an Musikschulen gemacht. Weitere werden sicher folgen.“ (dpa)