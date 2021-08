Anzeige

Tiere Kuh reißt vor Metzger aus: Zwei Verletzte Bei einer unterfränkischen Metzgerei ist eine Kuh ausgebüchst und hat zwei Personen verletzt.

Eine Kuh steht im Kuhstall eines Rinderhalters. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Lohr am Main.Das Tier sollte in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) geschlachtet werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Versuch die Kuh aus dem Viehtransporter zu laden, hatte sie sich losgerissen und einen Helfer überrannt.

Anschließend lief die Kuh in einen Garten und zerstörte Möbel und Dekoration. In ihrer Panik ließ sich die Kuh nicht mehr einfangen. Auf Menschen, die sich näherten, reagierte das Tier den Angaben nach aggressiv. Die Polizei informierte daher einen Jäger, der die Kuh mit einem Schuss tötete. Bei dem Vorfall am Mittwoch wurden zwei Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

