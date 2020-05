Anzeige

Notfälle Kuh rennt über Autobahn Eine Kuh ist aus einem Autoanhänger auf die Autobahn 70 in Unterfranken gesprungen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bergrheinfeld.Das Tier sei bei Bergrheinfeld über die Autobahn gerannt und dann über die umliegenden Felder entkommen, teilte die Polizei in Schweinfurt am Dienstag mit. Wie es dem Tier am Montag gelang, sich während der Fahrt das Sicherungsseil vom Hals zu streifen und über die Hecktür des Anhängers zu springen, war zunächst unklar. Der 55-jährige Landwirt und mehrere Helfer versuchten erfolglos, die Kuh einzufangen. Sie wurde von der Polizei erschossen, weil die Gefahr zu groß war, dass sie wieder auf die Autobahn läuft.