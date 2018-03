Maschinenbau Kuka gibt für 2018 nur verhaltene Wachstumsziele aus Der Roboterhersteller Kuka gibt nach einem Geschäftsjahr mit starkem Umsatzwachstum für 2018 nur verhaltene Ziele an. Der Umsatz solle über dem Wert von 2017 in Höhe von knapp 3,5 Milliarden Euro liegen, sagte Vorstandsvorsitzender Till Reuter am Donnerstag in Augsburg. Ein konkretes Ziel nannte er nicht. 2017 hatte es ein Umsatzplus von 18 Prozent gegeben.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Kuka" auf einem Gebäude. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Augsburg.Beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) strebt Reuter hingegen ein deutliches Wachstum an, nachdem Kuka hier in 2017 einen Rückgang von fast 20 Prozent auf 103 Millionen Euro hinnehmen musste. Im laufenden Jahr werden hier mindestens rund 163 Millionen Euro angepeilt. Kosten für Investitionen und frühere Übernahmen in Höhe von 30 Millionen Euro belasten dabei die Bilanz.