Musik

Kultstück „Der Watzmann ruft“ in Neuinszenierung

Das Alpenrock-Musical „Der Watzmann ruft“ ist auf die Bühne zurückgekehrt. Das Kultstück, das der Liedermacher Wolfgang Ambros und seine Band in vier Jahrzehnten unzählige Male auf die Bühne brachten, hat am Mittwochabend in München in einer Neuinszenierung seine Premiere gefeiert. Regisseurin Gitti Guggenbichler inszenierte die Alpenland-Parodie im Deutschen Theater farbig und mit Tanzeinlagen.