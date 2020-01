Investitionen Kultur hat in Bayern viele Baustellen Eine ganze Reihe von Theatern, Museen und Konzerthäusern werden saniert oder gar neu gebaut – ein Überblick.

Mail an die Redaktion Das Sieger-Modell des Architekturbüros Cukrowicz Nachbaur Architekten für das neue Münchner Konzerthaus Foto: Tobias Hase/dpa

Schloss Johannisburg. Konzertsäle, Theater und Museen. Bayern ist reich an Kultureinrichtungen. Doch viele sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Blick auf die Festung Marienberg. Konzertsäle, Theater und Museen: Bayern ist reich an Kultureinrichtungen. Doch viele sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Blick auf die Baustelle des Ablegers des Münchner Technikmuseums auf dem Gelände des früheren Augustinerhofs. Das neue „Zukunftsmuseum“ soll im Jahr 2020 eröffnet werden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Außenansicht des Deutschen Museums in München Foto: Andreas Gebert dpa/lby

Das Stadttheater in Augsburg wird für rund 190 Millionen Euro saniert. Foto: Andreas Gebert/dpa

Blick auf die Neue Pinakothek Foto: Marc Müller/dpa

Ein Besucher geht durch den Eingang in das Haus der Kunst. Foto: Felix Hörhager/dpa

München. Konzerthaus in München ist noch in der Planung

Das Konzerthaus in München ist noch in der Planungsphase. Es soll nach den Plänen der Architekten Cukrowicz Nachbaur im Werksviertel im Münchner Osten entstehen. Der Akustiker Tateo Nakajima soll für gute Akustik in den Sälen sorgen. Derzeit prüfe man, wie das Klangideal auf möglichst wirtschaftliche Weise baulich umgesetzt werden könne, hieß es aus dem Kunstministerium. Wie viel das Prestigeprojekt kosten soll, ist noch unklar. Für seriöse Angaben sei es noch zu früh. Erst wenn die Vorplanungen im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen sind, soll es eine Schätzung geben. Noch bis Januar finden Bohrungen auf dem Bauplatz statt. Sie sollen Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrundes geben. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks soll hier später mal ebenso eine Heimat finden wie die Hochschule für Musik und Theater.

Schloss Johannisburg in Aschaffenburg wird in Abschnitten saniert

Kräftig gearbeitet wird seit Jahren im Schloss Johannisburg in Aschaffenburg. Erneuert werden unter anderem Technik und Fassaden, die Hofbibliothek und die Staatsgemäldegalerie – für insgesamt rund 15,7 Millionen Euro. Besucher sind willkommen, allerdings sind Teile der Anlage geschlossen, darunter die Staatsgalerie, die fürstlichen Wohnräume und die Paramentenkammer. Voraussichtlich Ende 2020 sollen sie laut Finanzministerium wieder öffnen. Ein zweiter Bauabschnitt ist in Planung – für rund 17,6 Millionen Euro sollen das städtische Museum und die Schlossweinstuben erneuert werden.

Museum für Franken in der Würzburger Festung Marienberg

Aufwändig sind die Arbeiten an der Festung Marienberg in Würzburg, das Wahrzeichen der Stadt mit mehr als 1000-jähriger Geschichte. Im Juli wurde die berühmte Marienkirche wiedereröffnet, an der restlichen Anlage wird noch gebaut. Im Zuge der Sanierung sollen die Museen in der mächtigen Festung zusammengeführt werden – zu einem Museum für Franken.

Protest in Landshut Geschlossen: Das Stadttheater Landshut ist seit mehreren Jahren wegen Sanierung geschlossen. Das Ensemble spielt stattdessen in einem Zelt. Die Stadt überlegte, die Sanierung aus Kostengründen zu stoppen.

Gerettet: Es gab massiven Protest. Daraufhin beschloss Anfang Dezember der Stadtrat, die Planungen für die Sanierung im Jahr 2020 zunächst fortzusetzen. Dafür sind einem Stadtsprecher zufolge 1,85 Millionen Euro im Etat eingesetzt worden. (dpa)

Das Zukunftsmuseum in Nürnberg macht Fortschritte

Das neue Zukunftsmuseum in Nürnberg macht gute Fortschritte. Das Deutsche Museum konnte seine neue Zweigstelle inzwischen übernehmen und beschäftigt sich bis Mai oder Juni mit dem Innenausbau. „Dann werden die Exponate eingebracht“, sagt Andreas Gundelwein vom Deutschen Museum. Im Herbst soll der Probebetrieb starten, Ende 2020 soll dann das Museum in der Altstadt eröffnen, das auf fast 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Zukunftsthemen vorstellt und die Besucher zum Diskutieren anregen will. Der Freistaat finanziert das Projekt mit 27,6 Millionen Euro. Zusätzlich konnte das Deutsche Museum etwa drei Millionen Euro an Drittmitteln einwerben.

Kostenexplosion beim Deutschen Museum

Eine Kostenexplosion gab es bei der Sanierung des Deutschen Museums in München. 745 Millionen Euro sollen die Arbeiten an dem fast 100 Jahre alten Bau mit seiner berühmten naturwissenschaftlichen und technischen Sammlung kosten. Ursprünglich sollten es 445 Millionen sein. Jetzt legen Bund und Freistaat jeweils noch 150 Millionen Euro drauf. Das Museum begründete die Entwicklung mit überproportionalen Preissteigerungen im Baugewerbe, unvorhersehbaren Mängeln in der Bausubstanz und Schwierigkeiten wegen des Denkmalschutzes. Zu allem Überfluss wurde auch das beauftragte Architekturbüro insolvent. Bis zum Herbst 2020 soll das Museum nun die Planungen für den zweiten Bauabschnitt sowie eine Berechnung der Kosten vorlegen. Der Ausstellungsbetrieb läuft indes weiter, auch wenn Teile des Hauses geschlossen sind.

Staatstheater in Augsburg wird zum Wahlkampfthema

Die laufende Generalsanierung des Staatstheaters Augsburg hat im Jahr 2019 die Kostengrenze von 200 Millionen Euro geknackt. Bislang sollte die Modernisierung rund 186 Millionen Euro kosten, nun müssen etwa 20 Millionen Euro mehr eingeplant werden. Die Kostensteigerung ist auch Thema im Augsburger Kommunalwahlkampf. Die SPD möchte prüfen, ob beim historischen, derzeit geschlossenen Großen Haus wirklich eine zweite Spielstätte entstehen muss. Stattdessen könne einer der Ausweichspielorte als zusätzliche Bühne dauerhaft erhalten bleiben. Die CSU will an den ursprünglichen Plänen festhalten.

Neue Pinakothek ist für die Sanierung geschlossen

Vor einem Jahr mussten sich Kunstinteressierte für die kommenden Jahre von der Neuen Pinakothek in München verabschieden. Der Grund: Die dringend notwendige Sanierung. 220 Millionen Euro hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags dafür genehmigt. Seit Anfang 2019 ist das Museum geschlossen. Momentan werden die Kunstwerke aus dem Pinakothekgebäude ausgelagert. Das wird noch dauern, vermutlich bis zum Herbst dieses Jahres. Die Bauarbeiten in der Neuen Pinakothek sollen 2021 beginnen. Eine Auswahl besonderer Werke gibt es aber weiter zu sehen – sie hängen in der Alten Pinakothek und in der Sammlung Schack.

Das Haus der Kunst in München hat viele Probleme

Bis das Haus der Kunst in München saniert wird, wird es noch dauern. Mitte der 2020er Jahre könnten die Bauarbeiten laut Kunstministerium starten. Am 1. April wechselt Andrea Lissoni von der Tate Modern London als künstlerischer Leiter nach München. Auch der Posten des kaufmännischen Geschäftsführers muss neu besetzt werden. Mitte 2021 sollen die Planungen zur Erstellung einer belastbaren Kostenschätzung abgeschlossen sein. Danach werde man entscheiden, ob das Ausstellungshaus während der Sanierung geschlossen werden muss. Das 1937 von den Nazis errichtete Gebäude soll nach den Plänen des britischen Architekten David Chipperfield renoviert werden. (dpa)

