Landwirtschaft Kulturlandschaftsprogramm freut Vogelschützer und Biobauern

Die Neuauflage des Kulturlandschaftsprogramms für die Landwirtschaft erfreut Bayerns Vogelschützer mehr als den Bauernverband. Agrarministerin Michaela Kaniber stellte am Mittwoch in München die ab 2023 geltenden Regularien für das „Kulap“ vor - Zuschüsse, mit denen EU, Bund und Land den Bauern Ausgleich für die Pflege der Kulturlandschaft zahlen. In diesem Jahr stehen dafür 337,5 Millionen Euro zur Verfügung. Wieviel es im kommenden Jahr sein wird, steht noch nicht fest. „Wir werden versuchen, dieses Niveau auf alle Fälle zu halten“, sagte die CSU-Politikerin.

dpa