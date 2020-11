Anzeige

Kultur Kulturpreis Bayern: Dirigentin Mallwitz erhält Sonderpreis Den diesjährigen Sonderpreis des Kulturpreises Bayern erhält Joana Mallwitz, die Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg.

Mail an die Redaktion Joana Mallwitz, Dirigentin am Staatstheater Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

München.„Sie ist eine inspirierte und inspirierende Musikerin sowie eine begnadete Musikvermittlerin“, sagte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) in München.

Mallwitz stehe für eine neue Generation der Orchesterleitung. „Eine Generation, der bewusst ist, welche Chancen die sogenannte Hochkultur auch außerhalb der klassischen Komfortzonen hat“, fuhr Sibler fort. Mit ihren Dirigaten sorge die 34-Jährige immer wieder für großes Aufsehen - sowohl auf der Bühne in Nürnberg als auch international.

Der Kulturpreis Bayern würdigt herausragende Leistungen von Künstlern, Kulturschaffenden und jungen Wissenschaftlern. In diesem Jahr werden fünf Kunstpreisträger sowie 33 Doktoranden und Absolventen der bayerischen Kunsthochschulen, Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften ausgezeichnet.

Den zusätzlichen Sonderpreis haben in den vergangenen Jahren Ottfried Fischer, Gerhard Polt, Franz Xaver Bogner und Bruno Jonas erhalten. Die Preisverleihung findet am 12. November (19.00 Uhr) in einem öffentlichen Live-Stream statt.