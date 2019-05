Bildung Kultusminister will Abi-Aufgaben prüfen In der Debatte um zu schwere Abiturprüfungen hat Kultusminister Michael Piazolo eine Überprüfung der Aufgaben angekündigt.

Michael Piazolo (Freie Wähler), Staatsminister für Unterricht und Kultus, nimmt an der Sitzung des bayerischen Landtags teil.

München.„Wir nehmen das natürlich ernst und werden das sorgfältig prüfen“, sagte der Minister am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dies werde auch „zeitnah“ geschehen. Bereits an diesem Montag wolle er sich mit den Experten in seinem Ministerium besprechen.

Mehr als 37 000 Menschen hatten am Wochenende eine Online-Petition unterschrieben und vom Kultusministerium gefordert, „den Notenschlüssel des Mathematik Abiturs in Bayern 2019 zu senken und dem Schwierigkeitsgrad anzupassen“, wie es in dem Aufruf heißt. Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag solidarisierte sich mit den Schülern und sprach sich dafür aus, die Aufgaben noch einmal gewissenhaft zu prüfen.

Auch der bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) ist der Ansicht, die Abiturienten hätten zu wenig Zeit bei der Bewältigung der Prüfungen in Mathematik gehabt. Diesen Eindruck hätten mehrere Lehrer gehabt, sagte Verbandspräsidentin Simone Fleischmann am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. Es habe in einem Teil der Prüfung sehr viel, teils auch unnötigen, Text gegeben. „Eklatant viele“ Schüler seien deswegen nicht rechtzeitig fertig geworden.

Fleischmann erklärte, dass es außerdem mehr Hürden in den Rechenaufgaben gegeben habe als in den Jahren zuvor. Selbst Mathelehrer hätten keine einzige Aufgabe im Kopf rechnen können, was bisher teilweise immer möglich gewesen sei. „Ich will diskutieren“, sagte sie mit Blick auf die Debatte um den Schwierigkeitsgrad des Abiturs. „Aber nicht während der Prüfungen.“ Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, fordere sie eine Debatte über das Abitur-Niveau.