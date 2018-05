Demonstrationen

Kundgebungen in 21 Städten für Cannabis-Legalisierung

In 21 deutschen Städten wollen am Samstag Menschen für die Legalisierung von Cannabis auf die Straße gehen. Die Organisatoren rechnen im Rahmen des weltweiten Aktionstages „Global Marijuana March“ mit mehreren Tausend Teilnehmern auf Kundgebungen und Demonstrationen. Das teilte der Deutsche Hanfverband am Freitag mit. Die größte Demonstration mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl soll es demnach in Freiburg geben. Weitere Veranstaltungen finden etwa in Köln, Düsseldorf, Passau und Dresden statt. In Berlin rechnet die Polizei mit 500 Teilnehmern.