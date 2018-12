Kriminalität

Kunstfahnder ist oft mit Lupe erfolgreich

Manchmal helfen die kleinen Dinge, Kunstfälscher zu entlarven: Deutschlands dienstältester Kunstfahnder Dieter Sölch vom bayerischen Landeskriminalamt ist oft mit einer Lupe erfolgreich. „So eine fünf- bis zehnfach vergrößernde Lupe ist schon sehr hilfreich“, sagte Sölch, der nach 45 Dienstjahren in Pension geht, der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). „Aber manche Fälscher sind so dusselig, dass es nicht einmal solch eine Lupe braucht. Beim Maler Erich Mercker hat einer tatsächlich das c im Nachnamen vergessen.“