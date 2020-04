Anzeige

Musik Kunstminister Sibler würdigt Jonas als Opern-Revolutionär Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) hat den gestorbenen Opernmanager Peter Jonas als großen Opern-Revolutionär gewürdigt.

Mail an die Redaktion Bernd Sibler (CSU), Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Foto: Peter Kneffel/dpa-pool/dpa/Archivbild

München.„Der Mut zum künstlerischen Blick nach vorne ist während seiner Intendanz zum Markenzeichen der Bayerischen Staatsoper geworden“, sagte Sibler am Donnerstag in München. „Händelopern mit Dinosauriern, Siegfried und Brünnhilde auf dem Schrottplatz: Solche Bilder musste man in München seinerzeit erst einmal verkraften. Pop-Ästhetik auf der Opernbühne war durchaus etwas Neues. Für Sir Peter Jonas konnte eine Oper auch zeitgenössisch sein, wenn sie über 300 Jahre alt war.“

Sir Peter Jonas war von 1993 bis 2006 Intendant der Bayerischen Staatsoper. Seine Intendanz war geprägt von der Wiederentdeckung der Barockoper, insbesondere des Werkes von Georg Friedrich Händel. Außerdem setzte er sich für das Projekt „Oper für alle“ und für Werke zeitgenössischer Komponisten ein. „Die Begeisterungsfähigkeit dieses wunderbar britischen Europäers wirkte auf andere elektrisierend und macht ihn unvergesslich“, sagte Sibler. Jonas war am Mittwoch im Alter von 73 Jahren gestorben.