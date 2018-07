Kunst

Kunstpreis Euward würdigt Werke geistig behinderter Menschen

Der Künstler Michael Golz aus Mühlheim an der Ruhr ist mit dem Europäischen Kunstpreis euward für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung ausgezeichnet worden. Golz überzeugte die Jury mit einer riesigen handgemalten Landkarte, auf der eine fiktive Landschaft zu sehen ist, das Athosland. Der zweite Preis ging an den Tschechen Ota Prouza, Dritter wurde Clemens Wild aus dem schweizerischen Bern. Den Sonderpreis der Jury bekam Tim ter Wal aus den Niederlanden. „Alle Künstler dieser Ausstellung haben etwas gemeinsam: Sie fordern eine radikale Offenheit der Sinne“, sagte Kurator Klaus Mecherlein anlässlich der Preisverleihung am Samstagabend im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See.