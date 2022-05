Haßberge Kupfer-Diebstähle: Polizei nimmt zwei Männer fest

Die Polizei hat in Unterfranken zwei mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande festgenommen. Die beiden 26-Jährigen sollen an einer Serie von Kupfer-Diebstählen beteiligt gewesen sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Eine Streife hatte die Männer vergangene Woche bei Ebern (Landkreis Haßberge) kontrolliert und im Kleintransporter der beiden das Kupferdach eines Hochbehälters entdeckt.

dpa