Unfälle Kurierfahrer folgt Navi und fährt Treppe hinunter

Zu viel Vertrauen in sein Navigationsgerät hatte offenbar ein Autofahrer in Franken: Der 25-jährige Kurierfahrer sei mit einem Kleintransporter in Nordheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) eine Treppe hinuntergefahren, teilte die Polizei am Freitag mit.