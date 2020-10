Anzeige

Tiere Kurioser Spaziergang: 20 Pferde laufen durch Thalmässing Rund 20 Pferde sind am Freitagmorgen durch den mittelfränkischen Ort Thalmässing (Landkreis Roth) gelaufen und haben für Irritation gesorgt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Thalmässing.Keiner weiß, woher die Pferde kamen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Freitag. „Als die Streife vor Ort ankam, waren die Pferde weg.“ Ein Anwohner hatte beobachtet, wie mehrere Personen versuchten, die Pferde einzufangen. Um wen es sich dabei handelte, war unklar. Nach Polizeiangaben gibt es in der Nähe der Ortschaft mehrere Pferdekoppeln. „Es wird vermutet, dass die da ausgebrochen sind“, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei mahnte am Freitagmorgen zur Vorsicht im Straßenverkehr im knapp 400 Einwohner großen Ortsteil Offenbau.