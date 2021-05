Anzeige

Regierung Kurz: Wahlausgang in Deutschland wichtig für Europa Die Frage der politischen Führung in Deutschland nach der Bundestagswahl hat aus Sicht des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz entscheidende Bedeutung für ganz Europa.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, mit Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.„Nachdem Deutschland definitiv das stärkste und wirtschaftsstärkste Land in Europa ist, ist für uns es nicht nur eine innerdeutsche Frage, wer eine zukünftige Regierung anführt, sondern vor allem natürlich auch eine Frage für die ganze Europäische Union“, sagte Kurz am Dienstag nach einer Zusammenkunft mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München.

Ziel müsse sein, die ökologische Transformation voranzutreiben, ohne Arbeitsplätze oder den Wirtschaftsstandort zu gefährden, sagte Kurz. „Da glaube ich, dass eine starke CDU/CSU einfach Deutschland guttut, aber auch für Europa wichtig ist“, betonte der Kanzler aus dem Nachbarland, der der konservativen ÖVP angehört.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-555497/2