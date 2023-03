Wetter Kurze Kälte in Bayern: Wärme in Aussicht

Es ist kurz wieder kalt: In den meisten Teilen Bayerns hat es geschneit. In der Nacht zum Mittwoch sei der Regen schnell in Schnee übergegangen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken bei Höchstwerten zwischen ein und acht Grad ab.

dpa