Fussball

Kurze Trainingspause Bayern-Profi James wegen Wadenproblemen

Der FC Bayern München muss nach eigenen Angaben nur für kurze Zeit auf James Rodríguez verzichten. Eine Untersuchung am Mittwoch bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bestätigte die erste Diagnose. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat der Kolumbianer „lediglich leichte Probleme in der Muskulatur der linken Wade und muss somit einige Tage mit dem Training aussetzen“.