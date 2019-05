Wetter Kurzes Biergartenwetter in Sicht Es wird wärmer in Bayern: Um sich eine Maß im Freien schmecken zu lassen, ist der Samstag der beste Tag.

Mail an die Redaktion Ein Weg führt zwischen zwei blühenden Rapsfeldern. Foto: Armin Weigel

München.„Es wird überwiegend freundlich - regnen wird es nur im Bergland“, sagte eine Expertin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Auch die Temperaturen locken nach draußen. „Es wird wärmer, wir rechnen tagsüber vielerorts mit über 20 Grad“, sagte die Meteorologin.

Sonntag ist dann aber schon wieder Schluss mit Sonne und weiß-blauem Himmel. Am Nachmittag und nachts bringen Gewitter kräftige Schauer und böigen Wind. Die Winterjacke kann aber endgültig im Schrank bleiben: So frisch wie in den letzten Wochen wird es im Freistaat nicht mehr. „Aber auf ein stabiles Hoch müssen wir noch länger warten“, so die DWD-Sprecherin.