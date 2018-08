Gesundheit Kurzzeitpflege: Förderprogramm startet Das Programm soll zur Entlastung von Menschen beitragen, die Angehörige daheim betreuen. Es soll eine Auszeit schaffen.

Mail an die Redaktion Melanie Huml (CSU), Gesundheitsministerin von Bayern, will mit den zusätzlichen Kapazitäten von Kurzzeitpflege Angehörige entlasten. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Das neue bayerische Förderprogramm zum Ausbau von Kurzzeitpflegeplätzen läuft im September an. Nach den Worten von Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) soll das Programm zur Entlastung der Menschen beitragen, die pflegebedürftige Angehörige daheim betreuen. Die zusätzliche Kapazität an Kurzzeitpflege soll ihnen eine vorübergehende Auszeit von der Pflege ihrer Angehörigen ermöglichen. „Mehr Kurzzeitpflegeplätze tragen auch dazu bei, dass Pflegebedürftige möglichst lange in der gewohnten häuslichen Umgebung bleiben können“, betonte Huml.

Ein Fünf-Millionen-Euro-Programm sieht vor, ab September nach und nach insgesamt mindestens 500 neue Plätze für die Kurzzeitpflege in Bayern zu schaffen. Laut Ministerium stehen für das laufende Jahr Fördermittel in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung, damit sollen mindestens 100 zusätzliche Kurzzeitpflegeplätze ermöglicht werden. „Ab dem 1. September werden wir Betreiber von Pflegeeinrichtungen finanziell dazu ermuntern, bestehende Langzeitpflegeplätze wirtschaftlich tragfähig als feste Kurzzeitpflegeplätze anzubieten oder neue Plätze für die Kurzzeitpflege zu schaffen“, sagte Huml.

