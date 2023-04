Kitzingen Kutsche kippt um und wird gegen Auto gezogen: Frau verletzt

Eine Kutsche ist in Unterfranken beim Wenden umgekippt und anschließend gegen ein Auto gezogen worden. Bei dem Unfall in Volkach (Landkreis Kitzingen) sei die 55 Jahre alte Kutscherin mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

dpa