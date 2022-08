Unfall Kutsche stürzt in Fluss: Ein Mensch schwer verletzt Beim Sturz einer Pferdekutsche in einen Fluss ist ein Mensch in Oberbayern schwer verletzt worden. Die Pferde erlitten einen Schock und mussten aus dem Wasser geborgen werden, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Schönau am Königssee.Die zwei Kutscher waren in Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) unterwegs, als die Pferde samt Kutsche aus zunächst unbekannten Gründen in die Königsseer Ache stürzten. Der oder die Schwerverletzte musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die zweite Person wurde leichtverletzt vor Ort behandelt. Die Identitäten waren zunächst unklar.