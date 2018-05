Unternehmen

Laborunternehmer Schottdorf mit 78 Jahren gestorben

Der Augsburger Laborunternehmer Bernd Schottdorf ist tot. Er sei am Sonntag nach langer schwerer Krankheit gestorben, bestätigte sein Anwalt Martin Imbeck am Mittwoch. Zuerst hatte die „Augsburger Allgemeine“ berichtet. Der 78-jährige Laborarzt habe seit Jahren an Krebs gelitten, berichtete die Zeitung weiter.