Neuerscheinung Lachen gerade auch in Zeiten von Corona Die Lage ist ernst. Da hilft nur Humor. Das zeigen MZ-Autoren mit ihrem Buch. Es feiert die kuriosen Momente der Krise.

von Christine Strasser

Mail an die Redaktion Mal hat man es, mal sucht man danach: Klopapier wurde während der Corona-Pandemie zum begehrten gut und lieferte reichlich Stoff für skurrile Erlebnisse. Foto: Axel Heimken/picture alliance/dpa

Regensburg.Die Corona-Krise fordert heraus. Sie macht erfinderisch und den Alltag ein wenig verrückter. Denn das Leben geht ja trotzdem weiter. Es muss ja. Neun Redakteure der Mittelbayerischen und zwei ehemalige MZ-Kollegen zeigen mit ihren Geschichten, wie es trotz gedrückter Stimmung für sie seit mehr als einem Jahr weiterging. Beim Weitermachen und Durchhalten half ihnen auch und gerade das Lachen. Denn Lachen ist nicht nur die beste, sondern manchmal auch die einzige Medizin. Das schreiben die Autoren im Vorwort ihres gerade erschienenen Buches .

Beim Maskennähen und auf Klopapier-Jagd

Ein Aufsteller mit der Aufschrift „Humor ist die beste Medizin und Kuchen“ steht vor einer Bäckerei. Foto: Rene Ruprecht/picture alliance/dpa

Die Erlebnisberichte und Glossen holen die Leser da ab, wo sie selbst waren: beim Maskennähen, beim Dauerserienschauen zur Zerstreuung, bei der Suche nach Klopapier, beim Arbeiten und Lernen am heimischen Computer. Damit ging es überhaupt los. MZ-Reporterin Isolde Stöcker-Gietl bekam von Chefredakteur Josef Pöllmann angetragen, sie solle doch die Situation Homeoffice und Homeschooling in einem persönlichen Artikel beschreiben. „Auf den Artikel hin haben sich mehrere Kolleginnen bei mir gemeldet und ihre eigenen Erfahrungen geschildert. Und irgendwann kam der Spruch: Das müsste man doch eigentlich alles aufschreiben, weil uns das in einigen Jahren kein Mensch mehr glaubt“, beschreibt Stöcker-Gietl.

Per Chat tauschten die Kolleginnen erste Ideen aus und gelangten schnell zu der Überzeugung, dass nicht nur Schule ein Thema sein kann, sondern verschiedene Bereiche des Lebens, die durch Corona verändert waren oder Dinge, die durch Corona eine neue Perspektive bekamen. „Wir waren uns auch sofort einig, dass wir keinen erhobenen Zeigefinger oder puren Sarkasmus wollen, sondern Geschichten, in denen man sich wiederfindet und über die man, weil sie zugespitzt formuliert sind, auch lachen kann“, erklärt Stöcker-Gietl. Deshalb wurde dann der harte Kern um weitere Personen erweitert. „Wir holten die Männer ins Boot, um keine reine Frauensicht zu erhalten, außerdem jüngere und ältere Kollegen.“ MZ-Redakteur Jochen Dannenberg feiert mit dem Buch eine Premiere. Statt Text und Bild veröffentlicht er erstmals seine Karikaturen.

Das Buch „Corona ante portas“ versammelt skurrile und kuriose Geschichten rund um die Corona-Krise. Foto: Battenberg Gietl Verlag

Schon von Berufs wegen ist den Autoren bewusst, wie sehr das Virus die Welt in Angst und Schrecken versetzt hat. Die Bilder von Militärtransportern, die in Bergamo Tote abtransportiert haben, die Berichte aus der schwer getroffenen Metropole New York oder aus Indien: Die Reporter verfolgten die Nachrichten erschüttert und trauerten über Hunderttausende Menschen, die gestorben sind. Die Folgen der Pandemie beschäftigen sie noch immer jeden Tag. Denn in der MZ schreiben die Reporter darüber, welche Folgen Corona vor Ort hat. Es geht um Familien, die einen Angehörigen verloren haben. Es geht um Einblicke in Intensivstationen und Impfzentren. Es geht um Künstler, die nicht auftreten dürfen, Gastwirte und Händler, die litten.

Ganz verschiedene Stimmen

Und trotzdem: Zwischen all dem Kummer gab und gibt es die komischen Momente. Momente, in denen sich die Autoren fürs Lachen entschieden haben. „Die Suche nach Themen war eigentlich nicht schwer, denn Homeoffice, Homeschooling, aber auch allerlei kuriose Situationen im Alltag, ob bei der Urlaubsplanung oder sogar der Kommunionvorbereitung der großen Tochter, lieferten genügend Stoff“, beschreibt Mitautorin Petra Beer-Dausch. MZ-Kollegin Katrin Böhm erklärt: „Diese Zeit war und ist so voller absurder Momente. In meiner Familie müssen wir schon heute über vieles lachen, oft genug bleibt uns aber auch das Lachen im Halse stecken – ich hoffe, wenn wir dieses Buch in ein paar Jahren wieder durchblättern, können wir alle nur noch kopfschüttelnd lachen.“

Die Glossen sind vom Alltag inspiriert, oft überzeichnet, manchmal gespickt mit Ironie und einem Hauch Sarkasmus, aber stets humorvoll. Besonders schön beim Schmökern in „Corona ante portas“: Es sind ganz verschiedene Stimmen, die zu Wort kommen. So verschieden, wie die Wege, die Menschen nehmen, um weiterzumachen.

