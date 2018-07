Buntes

Lachen statt Kauen: Witze-Automat in Nürnberg

Kalauer in der Kapsel für 20 Cent: Kabarettist Oliver Tissot (55) hat einen Witze-Automaten in Nürnberg aufgestellt. 200 lustige Sprüche hat er für den Anfang in den Automaten gesteckt. „Jetzt schauen wir mal, wie hoch die Nachfrage nach Witzen in dem Stadtteil ist“, sagte Tissot. Der umgebaute Kaugummiautomat sei aber ein Anachronismus: „Wer zahlt schon 20 Cent für etwas, das er im Handy tausendfach umsonst haben kann?“ Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk über den Automaten berichtet.