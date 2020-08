Anzeige

Regensburg.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der etwa 40-jährige Mann am Freitag in Regensburg dabei erwischt, wie er mit Waren im Wert von 11,37 Euro einen Supermarkt verlassen wollte. Als ein Verkäufer den Mann darauf ansprach, flüchtete er und rannte dabei durch eine Glastür, die dabei zu Bruch ging. Der Verkäufer stoppte den Dieb zunächst auf einem Parkplatz, dort aber schlug der Mann dem Verkäufer ins Gesicht und setzte seine Flucht fort. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. An der Glastür entstand ein Sachschaden von 2 000 Euro.