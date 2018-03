Arbeit

Ladenöffnungszeiten: FDP-Spitzenkandidat verteidigt Vorstoß

Der FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Martin Hagen, hat Kritik am Vorstoß seiner Partei für flexiblere Ladenöffnungszeiten gekontert. „Auf dem Land wird das nichts ändern. In der Stadt wird es dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr in den Bahnhof oder zur Tankstelle müssen, wenn sie einkaufen wollen“, sagte er dem „Straubinger Tagblatt“ (Mittwoch). Priorität hätten flexibler Ladenschluss von Montag bis Samstag sowie feste rechtliche Grundlagen für verkaufsoffene Sonntage in Bayern. Eine generelle Sonntagsöffnung sei auf Landesebene gar nicht möglich. „Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.