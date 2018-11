Einsatz Ladung rutscht auf Lkw-Fahrer Ein 50-Jähriger verunglückte in Tirschenreuth beim Entladen eines Kabinenteils. Er kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Mail an die Redaktion Blick auf einen Stapler: In Tirschenreuth verunglückte ein Fahrer beim Abladen eines Kabinenteils. Foto: Peter Brenneken / Tri-Ass / Stapler-Cup

Tirschenreuth.In einem Tirschenreuther Metallverarbeitungsbetrieb versuchte ein Staplerfahrer am Dienstag, ein Kabinenteil von einem Lkw abzuladen. Dabei geriet das Kabinenteil ins Rutschen. Der 50-jährige Lkw-Fahrer aus Eger versuchte vergeblich, das schwere Metallstück zu halten. Es fiel auf ihn, der Mann stürzte zu Boden und erlitt Platzwunden am Kopf. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus Tirschenreuth versorgt. Um weitere Kopfverletzungen auszuschließen, musste er eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Ein Fremdverschulden ist nach bisherigem Ermittlungsstand auszuschließen, teilte Polizeihauptkommissar Norbert Helgert am Mittwoch mit.

