Innenpolitik Länder fordern vom Bund mehr Geld für den Bevölkerungsschutz

Die Innenminister der Länder fordern vom Bund deutlich mehr Geld für den Bevölkerungsschutz. Bereits im Frühjahr hätten die Länder rund 10 Milliarden Euro für einen Stärkungspakt zum Bevölkerungsschutz erbeten, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München. Herrmann ist derzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz. „Diese Forderung werden wir in München erneuern und den Bund an seine Verantwortung erinnern“.

dpa