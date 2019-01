Flucht Lage auf Rettungsschiff wird schlechter Auf der Professor Penck, die vor Malta festsitzt, werden die Wasservorräte rationiert. Die „Sea-Eye“-Crew stößt an Grenzen.

Mail an die Redaktion Die „Professor Albrecht Penck“ und die Sea-Watch 3 suchen zusammen Schutz in der Nähe des maltesischen Festlands Foto:: Alexander Draheim/sea-eye.org

Regensburg.Die Blockade der „Professor Albrecht Penck“ dauert seit acht Tagen an. An Bord des Schiffes befinden sich 18 Besatzungsmitglieder und 17 gerettete Menschen. Auf der Sea-Watch 3 wartet man mit 32 Schiffbrüchigen seit dem 22. Dezember. „Noch nie wurde ein Schiff einer Hilfsorganisation nach einer Rettung so lange blockiert“, heißt es in einem Pressepapier der Regensburger Retter.

Die Schiffe werden von der deutschen Organisationen Sea-Watch und Sea-Eye betrieben. Beide Hilfsschiffe durften aufgrund des hohen Seegangs vergangene Woche in der Nähe der Küste Maltas Schutz suchen, aber nicht anlegen.

Inzwischen würden die Trink- und Brauchwasservorräte des Schiffes streng rationiert. Die 17 Geretteten schliefen auf der Krankenstation, in einem Container an Deck und sie teilten sich nur eine Toilette. Matratzen und Wechselkleidung gebe es nicht, denn das Schiff sei für längere Personentransporte ungeeignet.

„Wenn das so weitergeht, dann werden wir Malta in Kürze um Unterstützung und Auffüllung unserer Vorräte bitten müssen. Unsere Treibstoffvorräte sind ebenfalls endlich. Wir wünschen uns, dass diese Situation ein schnelles und positives Ende findet“, wird Jan Ribbeck, Einsatzleiter an Bord und Vorstand von Sea-Eye e.V., zitiert.

Auch für die 18 Besatzungsmitglieder seien die Grenzen der Belastbarkeit überschritten, so die Pressemitteilung. Einige fürchteten ernsthafte Konsequenzen aufgrund ihrer verspäteten Heimreise.

Zuversichtlich stimme die jüngste, direkte Unterstützung durch Papst Franziskus, der sich am Sonntag an die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten wandte: „Ich appelliere eindringlich an die die europäischen Führungspersönlichkeiten, dass sie diesen Menschen gegenüber konkrete Solidarität zeigen mögen.“

„Wir sind dankbar, dass sich der Papst so eindeutig zu uns positioniert hat. Wir hoffen sehr, dass sein Appell auch in Berlin und Ingolstadt gehört worden ist‘“, sagt Gorden Isler, Sprecher von Sea-Eye e.V.

Der Verein Sea-Eye e.V. wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mit den umgerüsteten Fischkuttern Sea-Eye und Seefuchs beteiligten sich mehr als 800 ehrenamtliche Rettungskräfte, in über 60 Missionen, unter niederländischer Flagge an der Rettung von 14.395 Menschen. Im Sommer 2018 entschied die Vereinsführung, zwei neue Schiffe unter deutscher Flagge in den Einsatz zu senden. Die Professor Albrecht Penck ist das erste Schiff einer Hilfsorganisation unter der Bundesflagge.

