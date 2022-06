Anzeige

Wetter Lagerfeuer löst Waldbrand aus: Risiko durch Trockenheit Ein Lagerfeuer in Oberfranken hat einen kleinen Waldbrand ausgelöst - während Behörden in weiten Teilen Bayerns vor einer hohen Waldbrandgefahr warnen. Den Brand in Köditz (Landkreis Hof) hatte am Donnerstag ein Passant gemeldet, die Feuerwehr löschte die etwa 5000 Quadratmeter große Fläche. Die Polizei vermutet laut Mitteilung vom Freitag, dass Unbekannte ein Lagerfeuer gemacht und dieses nicht ordentlich gelöscht hatten.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz.

München.Mehrere Regierungsbezirke forderten die Bevölkerung auf, in Waldgebieten angesichts der Trockenheit äußerst vorsichtig zu sein, und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren. Auch weggeworfene Zigarettenstummel, in Wiesen geparkte Autos mit heißen Auspuffanlagen oder Glasflaschen können ausreichen, um ein Feuer auszulösen. In Ober-, Mittel- und Unterfranken, Oberbayern, Oberpfalz und Schwaben werden die Wälder am Wochenende auch mit Flugzeugen beobachtet.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes zeigt in weiten Teilen Bayerns ein hohes Risiko, vor allem am Sonntag wird in Nordbayern meist Stufe 5 von 5 erreicht, im Süden oft 4 von 5.