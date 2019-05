Brände Lagerhalle brannte: Bahnstrecke gesperrt Beim Brand einer Lagerhalle im Landkreis Main-Spessart ist laut Polizei ein sechsstelliger Schaden entstanden.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild

Hasloch.Im Landkreis Main-Spessart ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Polizei beziffert den Schaden Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag aus und zerstörte das Gebäude in Hasloch komplett, wie die Polizei mitteilte. Bei den Löscharbeiten wurde eine Feuerwehrfrau leicht verletzt. Für die Dauer des Einsatzes wurde die benachbarte Bahnstrecke von Aschaffenburg nach Wertheim gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar. (dpa)