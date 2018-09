Brände

Lagerhalle brennt ab: 300 000 Euro Schaden

Auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Oberbayern ist am Donnerstag eine Lagerhalle abgebrannt. Ein Nachbar bemerkte am Morgen den Brand auf dem Anwesen in Berg in Gau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte nach Polizeiangaben die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Häuser verhindern.