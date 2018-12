Brände Lagerhalle in Flammen: Halbe Million Euro Schaden

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Wegscheid.Beim Brand in einer Lagerhalle im niederbayerischen Wegscheid (Landkreis Passau) ist ein Schaden von mindestens 500 000 Euro entstanden. Das Feuer brach am frühen Mittwochnachmittag aus, wie die Polizei mitteilte. Drei Lastwagen in der Halle wurden durch die Flammen zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand nach rund zwei Stunden. Die genaue Brandursache war zunächst unklar.