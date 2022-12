Unterallgäu Lagerhallen-Brand mit Verletzten: Ursache technischer Defekt

Nach einem Lagerhallen-Brand mit vier Verletzten und einem Millionenschaden im schwäbischen Erkheim (Landkreis Unterallgäu) hält die Polizei einen technischen Defekt als Ursache für wahrscheinlich. Brandstiftung könne bislang aber nicht ausgeschlossen werden, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Ein Experte habe am Mittwoch den Ort des Feuers zwar untersucht, Kripo und Staatsanwaltschaft ermittelten in der Sache aber weiter.

dpa