Brand Lagerhallen in Nürnberg abgebrannt

Am Rangierbahnhof in Nürnberg haben zwei Lagerhallen gebrannt. Die Löscharbeiten dauern nach Angaben eines Polizeisprechers an. Das Feuer war am Freitag um kurz vor 1 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Nach Polizeiangaben sind die leerstehenden Hallen „weitestgehend abgebrannt“, die Schadenshöhe ist noch unklar. In der Südstadt kam es zu Rauch- und Geruchsbelästigung. Ob es Verletzte gibt, ist laut Polizei nicht bekannt.

dpa