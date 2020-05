Anzeige

Unfälle Lagerhallenbrand verursacht Millionenschaden Einen Schaden in Millionenhöhe hat ein Hallenbrand in Oberbayern verursacht.

Reichersbeuern.Wie die Polizei mitteilte, gerieten am frühen Montagmorgen auf einem Firmengelände in Reichersbeuern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) zwei Lagerhallen für Hackschnitzel in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr erstreckten sich über mehrere Stunden. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.