Betriebsunfall in Buchbach Lagerist (35) stürzt in Oberbayern aus sechs Metern Höhe von Gabelstapler

Mail an die Redaktion Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber nach München in eine Klinik geflogen. −Symbolbild: Sebastian Gollnow/Archivbild

Buchbach, Markt.Ein 35-jähriger Lagerist ist am Samstagmorgen in Buchbach (Landkreis Mühldorf am Inn) aus sechs Metern Höhe abgestürzt und wurde dabei verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion Mühldorf am Sonntag mit.

Der Betriebsunfall sei gegen 6 Uhr in einem Betrieb für Werkzeuge in Buchbach passiert. Der 35-Jährige habe sich in eine Lagerbox aus Stahl begeben und sich von einer 37-jährigen Mitarbeiterin mit einem Gabelstapler nach oben fahren lassen. In etwa sechs Metern Höhe sei der Lagerist samt Stahlbox von der Hebeeinrichtung des Gabelstaplers gekippt. Der Mann habe durch den Sturz mehrere Verletzungen erlitten. Zunächst versorgte der Rettungsdienst den Mann, schließlich wurde er mit dem Hubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik nach München geflogen.







Die Frau, die den Gabelstapler bedient hatte, - ebenfalls eine Lageristin - erlitt nach Polizeiangaben einen Schock. Die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn machte sich vor Ort ein Bild und ermittelt nun, wie genau es zu dem Absturz kommen konnte.

