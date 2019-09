Fussball Lahm über Topspiel: „Freue mich auf Leipzig gegen Bayern“ Der ehemalige Bayern-Kapitän Philipp Lahm (35) freut sich auf das Bundesliga-Spitzenspiel der Münchner bei RB Leipzig.

Mail an die Redaktion Philipp Lahm, ehemaliger Profi-Fußballspieler, lächelt. Foto: Matthias Balk

München.„Ich habe in der Sommerpause wieder festgestellt, dass man sich darauf freut, wenn die Bundesliga wieder losgeht, da weiß man, was man am Wochenende zu tun hat. Ich freue mich einfach über Fußball“, sagte der Kapitän der WM-Elf von 2014 lachend bei einem Termin in München. „Ich mag Fußball, mir gefällt Fußball, und deswegen freue ich mich auch auf Leipzig gegen Bayern.“ Lahm ist 2017 zurückgetreten und mittlerweile einer von zwei Geschäftsführern der DFB Euro GmbH. Er kümmert sich um die Organisation des Standorts München bei der EM 2020 und auch der Endrunde 2024.