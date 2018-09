Fussball Lahoz pfeift Bayern-Spiel in Lissabon: Böse Erinnerungen

Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz.

München.Das Auftaktspiel des FC Bayern München in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) in Portugal gegen Benfica Lissabon wird vom spanischen Fußball-Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz geleitet. Der 41-Jährige ist für den deutschen Rekordmeister kein Unbekannter: In der vergangenen Königsklassen-Saison war der WM-Schiedsrichter am zweiten Gruppenspieltag beim 0:3 der Bayern bei Paris Saint-Germain im Einsatz. Nach der Niederlage im Prinzenpark-Stadion trennten sich die Münchner von Trainer Carlo Ancelotti. Es übernahm Jupp Heynckes.