Fussball Lampard plant mit Hudson-Odoi: „Will, dass er bleibt“ Der FC Chelsea will den lange vom FC Bayern München umworbenen englischen Fußball-Nationalspieler Callum Hudson-Odoi nicht ziehen lassen.

Mail an die Redaktion Frank Lampard nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Simon Cooper/PA Wire

Yokohama.„Natürlich will ich, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt und hier bleibt“, sagte der neue Trainer Frank Lampard am Dienstag während der Asien-Reise des Clubs in Yokohama. „Wir als gesamter Club wollen ganz bestimmt, dass er bleibt.“ Beim FC Bayern galt der 18 Jahre alte Hudson-Odoi lange als Wunschspieler.

Die Münchner, die derzeit in den USA unterwegs sind, sind noch auf der Suche nach Verstärkungen im Offensivbereich. Zuletzt hatte die „Daily Mail“ berichtet, Bayern plane ein neues Angebot über 45 Millionen Pfund (50 Millionen Euro) für den Youngster. Im vergangenen Winter hatte der Bundesliga-Rekordmeister erklärt, Hudson-Odoi unbedingt nach München holen zu wollen. Der Flügelspieler absolviert nach einem Achillessehnenriss derzeit noch seine Reha.

„Er kommt aus unserer eigenen Akademie, er kann ein großer Spieler für Chelsea und für England werden“, lobte Lampard Hudson-Odoi. Der Ex-Profi Lampard hat in diesem Sommer das Traineramt bei dem Londoner Club übernommen. „Ich denke, er weiß, dass er einen Trainer hat, der mit ihm arbeiten und ihn besser machen will“, sagte der 41-Jährige.