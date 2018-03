Tarife

Lampenhersteller Ledvance kehrt in Tarifbindung zurück

Gute Nachricht für die 2300 Mitarbeiter des Lampenherstellers Ledvance in Deutschland: Das vor einem Jahr von Osram an ein chinesisches Konsortium verkaufte Unternehmen kehrt in den bayerischen Metall-Arbeitgeberverband vbm zurück. Damit gilt der vor einem Monat von IG Metall und Arbeitgeberverband ausgehandelte neue Flächentarifvertrag auch für die Ledvance-Beschäftigten.