Gesundheit Landesamt: 32 782 Coronavirus-Fälle in Bayern und 803 Tote In Bayern sind inzwischen 32 782 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden.

Mail an die Redaktion Ein Beatmungsgerät steht in einem Behandlungszimmer. Foto: Axel Heimken/dpa/Pool/dpa/Archivbild

Erlangen.Gestorben sind bisher 803 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen am Sonntag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge waren es am Vortag 31 773 infizierte Menschen und 760 Todesfälle. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag am Samstag bei 12 820 Menschen.